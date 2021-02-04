Соледар, ДНР, , 14:31 — REGNUM Украинские формирования нанесли миномётный удар по району села Ленинское Новоазовского района ДНР. Об этом сообщили 4 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным пресс-службы, с позиций ВСУ в районе села Водяное в направлении Ленинского было выпущено восемь мин калибра 120 мм.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР семь единиц боеприпасов.

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