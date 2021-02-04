Нью-Дели, , 14:22 — REGNUM В Индии военный погиб в результате обстрела с пакистанской стороны линии контроля в Кашмире, сообщает 4 февраля газета The Pioneer.

«В результате обстрела был смертельно ранен один военнослужащий ВС Индии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже четвертый случай гибели военных ВС Индии при обстрелах с пакистанской стороны в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, территория индийского Кашмира является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном. В регионе преобладает мусульманское население, что естественным образом приводит к противоречиям с остальной, преимущественно индуистской, частью страны.

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