Сергачский район, Нижегородская область, , 14:16 — REGNUM Житель Сергачского района Нижегородской области сообщил мошенникам данные своей банковской карты, результате чего остался должен банку 129 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По словам потерпевшего, в конце января ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

Аферист сообщил мужчине о том, что с его банковской карты якобы пытаются похитить 7 тысяч рублей и порекомендовал мужчине сообщить ему данные своей банковской карты, чтобы отменить оформление кредита.

Мужчина поверил злоумышленнику и сообщил ему всю необходимую для доступа к онлайн-банкингу информацию. Спустя некоторое время на мужчину был оформлен кредит на 129 тысяч рублей, а эти деньги переведены на другой счет.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Если аферистов поймают, то им будет грозить до пяти лет тюрьмы.