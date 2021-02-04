Запорожье, Украина, , 14:18 — REGNUM В инфекционной больнице Запорожья могла произойти утечка кислорода с последующим его возгоранием. Об этом заявил заместитель председателя Запорожского областного совета Владислав Куценко 4 февраля в комментарии украинской газете «Сегодня».

Он отметил, что данную версию проверит специальная комиссия, которая должна оценить исправность оборудования.

По словам медицинских работников, находившихся в здании минувшей ночью, на первом этаже в боксе №2 реанимационного отделения они услышали взрыв. Таким образом, не исключено, что загореться мог кислород, подававшийся в боксы.

Кроме того, как стало известно в ходе экстренного совещания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в корпусе, где произошёл пожар, не было пожарной сигнализации.

«У нас десятки учреждений с публичным доступом — медицинских, культурных, социальных лишены действенной системы противопожарного информирования. Десятилетиями принимали эти помещения и не обращали на это внимание», — заявил глава Запорожской областной администрации Александр Старух.

Чиновник добавил, что в случае отсутствия системных решений, подобная трагедия может повториться.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование в связи с гибелью четырёх человек во время пожара в инфекционной больнице Запорожья. Одной из погибших оказалась 26-летняя врач-анестезиолог, до последней минуты спасавшая из огня пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский отреагировал на пожар в больнице Запорожья