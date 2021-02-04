Екатеринбург, , 15:01 — REGNUM Больница № 40 Екатеринбурга оказалась обесточена из-за повреждения кабельной линии электропередачи. Об этом сообщили журналистам в компании «Россети Урал — Екатеринбург».

Как передаёт «ЕАН», без электричества остались несколько зданий в районе улиц Белореченская — Волгоградская. Социально-значимые объекты на это время перешли на резервные источники электроэнергии.

Инцидент произошёл в 13:30 по местному времени. Электроснабжение удалось восстановить в 14:08.

Как сообщало ИА REGNUM, больница стала главным учреждением, где принимали пациентов с COVID-19. В результате инцидента никто из больных не пострадал.

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