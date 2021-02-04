Акушинский район, Дагестан, , 13:56 — REGNUM В Дагестане пойман насильник, совершивший надругательство над ребенком. Происшествие произошло в селе Усиша Акушинского района. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сообщили 4 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Как стало известного, 1 февраля подозреваемый прямо у школы посадил 11-летнего мальчика в машину, отвез его на окраину села и изнасиловал, после чего отвез в центр села и отправился домой.

По горячим следам педофила задержали. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения в своей машине «LADA Kalina». При обыске в салоне было найдено наркотическое средство растительного происхождения.