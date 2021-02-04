Могадишо, , 13:57 — REGNUM Из-за нашествия пустынной саранчи на территории Сомали введен режим чрезвычайного положения. Об этом 4 февраля сообщает местный новостной портал Garowe.

Уточняется, что указанный режим ввело министерство сельского хозяйства страны и отмечается, что самая критическая ситуация с саранчой складывается в южных районах Сомали.

При этом Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщила, что ветры и дожди, которые в течение последних дней обрушились на берега страны, создали благоприятные условия для того, чтобы пустынная саранча размножалась.

«Насекомые быстро распространяются на все новые районы, что создает угрозу потери урожая», — говорится в сообщении FAO.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в FAO предупредили, что весь парк самолетов организации, используемых для борьбы с нашествием пустынной саранчи в Восточной Африке, не сможет продолжить работу по борьбе с насекомыми, если FAO не получит финансирование в размере около $38 млн.