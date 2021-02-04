Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM Больница № 40 Екатеринбурга оказалась на некоторое время полностью обесточена, сообщил пресс-секретарь свердловского министерства здравоохранения Константин Шестаков журналистам.

По словам Шестакова, в медучреждении аварийно отключили электричество. Были задействованы резервные генераторы.

«Реанимационные и хирургические отделения оказывают помощь в штатном режиме», — уточнил пресс-секретарь порталу «ЕАН».

Угрозы жизни и здоровью пациентам больницы нет. Электроснабжение отсутствовало около 20 минут, сейчас всё работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) эвакуировали поликлинику из-за задымления на одном из этажей.