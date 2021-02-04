Манила, , 13:35 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали два землетрясения магнитудами 5,4 и 5,5 у берегов островов Лусон и Батанес (Филиппины). Об этом 4 февраля сообщает филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии.

Согласно данным института, эпицентр первого из землетрясений, магнитудой 5,4, располагался на расстоянии 125 км в северо-восточном направлении от острова Лусон, который находится в провинции Самбалес. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 км.

При этом примерно через полчаса произошло второе землетрясение магнитудой 5,5, эпицентр которого был расположен на расстоянии 93 км к северо-востоку от острова Батанес в провинции, носящей такое же название. Очаг землетрясения находился на глубине 14 км.

При этом предупреждение о цунами не объявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали возле Командорских островов.