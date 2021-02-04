Белград, , 13:28 — REGNUM Сотрудники белградской полиции в сотрудничестве с полицейским управлением Нови-Пазар 4 февраля задержали трех подозреваемых в ограблении обменного пункта в Белграде. Среди задержанных оказались один гражданин Боснии и Герцеговины и два жителя Черногории. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna со ссылкой на данные МВД Сербии.

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Журналисты отмечают, что в связи с наличием оснований для подозрения в совершении уголовного преступления, были задержаны граждане Черногории Д. Д. (32 года) и Д. Д. (34. года), и гражданин Боснии и Герцеговины А.З. (26 лет).

По версии следствия, 3 февраля подозреваемые ворвались в обменный пункт на Балканской улице в Белграде и, угрожая пистолетами изъяли из кассы более 3800 евро.

Подозреваемые будут находиться под стражей в течение 48 часов, после чего при предъявлении уголовного обвинения они будут привлечены к суду .