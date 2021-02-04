Москва, , 13:25 — REGNUM Потери российских граждан из-за действий кибермошенников на 87% состоят из ущерба от телефонных звонков. В 77% случаев злоумышленники выдают себя за сотрудников финансовых организаций, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая 4 января на форуме информационной безопасности «Инфофорум-2021».

По его словам, сегодня телефон для мошенников — главное оружие. На атаки с использованием мобильной связи приходится 87% суммы потерь.

«77% звонивших злоумышленников выступали якобы от лица представителей финансовый организаций», — уточнил Уваров.

Если до пандемии мошенники сообщали людям, что с их счёта якобы пытаются списать какую-то часть средств, то теперь запугивают списанием всех денег. Вместе с тем граждане стали подкованнее в вопросах информационной безопасности, обмануть их теперь сложнее, добавил он.

Читайте также: Банк России: телефонные мошенники стали представляться сотрудниками МВД