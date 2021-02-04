Назрань, Ингушетия, , 12:58 — REGNUM В Ингушетии отравились угарным газом две семьи, проживающие в многоквартирном доме. Инцидент произошел в течение двух дней — 3 и 4 февраля 2021 года, сообщила пресс-служба прокуратуры, по требованию которой в настоящее время проводится проверка данного факта.

Среди отравившихся семеро детей в возрасте от одного года до девяти лет. Помимо этого пострадали две взрослых. Всех пострадавших доставили в больницу. Их состояние не уточняется.

Все отравившиеся проживали в одном подъезде дома по улице Московская в городе Назрани. Причины происшествия в настоящее время устанавливаются. Газовики предварительно выяснили, что причиной отравления послужили проблемы в вентиляции тяги дымохода подъезда.