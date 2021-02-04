Горно-Алтайск, , 12:56 — REGNUM Городской суд Горно-Алтайска обязал торговую сеть «Аникс» выплатить местной жительнице 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратура, в сентябре 2019 года покупательница получила травму.

Выходя из магазина женщина упала, сломав ногу. Выяснилось, что между полом и нижней частью дверного полотна был зазор, куда и попала нога потерпевшей.

Она подала в суд на возмещение морального вреда. Надзорное ведомство поддержало её требование, отметив, что согласно закону ответственные за причинение вреда здоровью гражданина должны выплатить компенсацию.

«В связи с бездействием по обеспечению безопасных условий для покупателей, Горно-Алтайский городской суд обязал ответчика возместить моральный вред истцу в размере 500 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре.