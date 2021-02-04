Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону объявлена полная ликвидация пожара в магазине «Кооператор Дона», расположенном на первом этаже жилого дома на проспекте Ворошиловском. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 4 февраля.

Пожар в торговом учреждении вспыхнул примерно в 3:30 мск. К месту оперативно прибыли спасатели, которые эвакуировали жильцов девятиэтажного дома, и пожарные расчёты, которые на протяжении семи часов вели борьбу с огненной стихией.

Площадь пожара составила 600 кв. метров. Из здания были эвакуированы люди — более 200 человек. Так как огонь не повредил квартиры, жильцам разрешили вернуться домой.

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