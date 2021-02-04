Ижевск, , 12:28 — REGNUM В полицию Удмуртии обратилась 68-летняя пенсионерка, сообщив о краже средств с банковских счетов дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В течение пяти дней она перевела на указанные мошенниками неизвестные счета около 1 млн рублей собственных сбережений и 700 тыс. рублей кредитных средств, привлеченных в банках.

Установлено, что женщине звонили с различных телефонов, зарегистрированных в московском регионе и предупреждали о несанкционированных транзакциях с ее счета. Испугавшись, женщина раскрыла мошенникам все имеющиеся счета в банках. Звонки же не прекратились даже после того, как собственные сбережения женщины уже были похищены.

Мошенники предупреждали об оформлении на имя женщины незаконных кредитов вынуждая оформлять встречные кредиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, cотрудники московской полиции начали проверку после заявления актрисы театра «Ленком» Олеси Железняк о том, что с ее банковской карты были украдены деньги.

Читайте также: Актриса Олеся Железняк стала жертвой мошенников