Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, , 12:25 — REGNUM На Ямале гибель рабочего на Термокарстовом газоконденсатном месторождении в Красноселькупском районе стала поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

По версии следствия, 2 января 2021 года работниками ЗАО «Тернефтегаз» на месторождении проводились работы по пропарке трубопровода пожарного водоснабжения от образовавшейся ледяной пробки. Нарушив правила безопасности, слесарь-ремонтник ЗАО с помощью углошлифовальной машины сделал прорезь в трубопроводе, в результате чего произошла его разгерметизация с гидравлическим ударом воздушно-водяной эмульсии. Потерпевший был травмирован потоком и скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека»).