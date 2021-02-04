Выборг, Ленинградская область, , 12:23 — REGNUM В Выборгском районе Ленинградской области задержали троих граждан одной из стран Западной Азии, которые пытались незаконно пересечь границу России с Финляндией. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Ленобласти на границе с Финляндией задержали трех иностранцев Пресс-служба пограничного управления ФСБ по СПб и ЛО

Во время задержания трое мужчина в возрасте 22, 28 и 31 лет имели при себе рюкзаки с теплой одеждой, средствами личной гигиены и продуктами питания. Сотрудникам пограничной службы иностранцы заявили, что они туристы, однако позже на допросе признались, что планировали пересечь границу РФ с Европейским союзом в обход международных пограничных пунктов.

«Все задержанные привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 18.2 КоАП РФ, кроме того, двое из них — с принудительным выдворением за пределы России», — уточнили в ведомстве.

В Пограничном управлении напомнили, что незаконное пересечение границ РФ является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а совершенное группой лиц до шести лет. Также к ответственности будут привлечены и те, кто оказал помощь или организовал незаконную миграцию.

Отметим, по данным ведомства, чаще всего нарушают российское законодательство и пытаются пересечь границу РФ с ЕС выходцы Ближнего Востока, Африки и Азии.