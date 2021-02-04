Красноярск, , 11:53 — REGNUM В Октябрьском районе Красноярска по состоянию на 4 февраля зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Госпитализированы трое взрослых. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, комментируя ситуацию с отравлением красноярцев водой.

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По данным санитарно-эпидемиологического расследования, заражение произошло в период с 30 по 31 января (инкубационный период норовирусной инфекции — от 12 до 48 часов).

«Фактором заражения послужила загрязнённая вода из сети централизованного водоснабжения после остановки водозаборных сооружений «Гремячий лог» 29 января», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам, в том числе в тех домах, где регистрировались случаи острой кишечной инфекции. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Октябрьского района Красноярска пожаловались на запах и вкус воды. 1 февраля стало известно, что у жильцов нескольких домов появились симптомы отравления.

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Проверку по данному факту также проводят прокуратура и Следственный комитет.

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Ранее сообщалось о 27-ми, а затем о 53 пострадавших красноярцах.

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3 февраля гендиректор компании «КрасКом» Олег Гончеров сообщил, что вода, из-за которой стало плохо жителям Студгородка в Красноярске, предположительно поступила в централизованную магистраль из системы пожаротушения.

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