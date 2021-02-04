Благовещенск, , 11:30 — REGNUM В Приамурье в городе Свободном 32-летний местный житель жестоко отреагировал на замечание врача об отсутствии средств индивидуальной защиты при нахождении в стационаре. Медработник за это получил удар металлической пикой в живот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Обвиняемый посещал своего знакомого, который проходил лечение в травматологическом отделении Свободненской больницы. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он зашел в стационар в верхней одежде, без бахил и средств индивидуальной защиты. Врач-травматолог сделал обвиняемому замечание. В ответ он услышал брань, а затем посетитель отделения достал металлическую пику и проткнул медработнику живот.

Обвиняемого задержали сотрудники Росгвардии по месту жительства, где и было изъято орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство, то есть совершение умышленных действий, непосредственно направленных на причинение смерти другому человеку, в связи с выполнением лицом общественного долга, из хулиганских побуждений, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица причинам. Мужчину по решению суда заключили под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснокамске Пермского края суд применил меру принудительного характера к 30-летней женщине, которая обвинялась в покушении на убийство фельдшера скорой помощи.