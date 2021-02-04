Красноярск, , 11:26 — REGNUM В Красноярске продолжают выяснять причины и обстоятельства пожара на складе автозапчастей, унесшего жизни четырёх человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Следственный комитет расследует уголовное дело по факту гибели четырёх человек при пожаре (ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По версии следствия, 3 февраля в здании склада-магазина автозапчастей ООО «Автротрейд» на улице Калинина в Красноярске возник пожар. Погибли работник ООО «Автотрейд» и три сотрудника пожарной службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, которые пытались спасти рабочего. Тела всех погибших обнаружены.

«На момент ликвидации пожара высказаться об очаге возгорания не представилось возможным из-за значительного повреждения конструкции здания», — говорится в сообщении ведомства.

МВД возбудило по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). ГСУ СКР по краю инициировало вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче для дальнейшего расследования в следственные органы. Ходатайство следствия удовлетворено. Уголовное дело передано в ГСУ СКР по региону.

Уголовные дела соединены в одно производство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 5 февраля объявлено днём траура по погибшим при пожаре на складе.

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