Уфа, , 11:27 — REGNUM Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор Верховного суда Башкирии по уголовному делу в отношении жителя республики, осужденного к пожизненному лишению свободы. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, ранее суд признал фигуранта уголовного дела виновным в убийстве двух человек и в поджоге чужого имущества. В результате подсудимый был приговорен к пожизненному лишению свободы.

В суде было установлено, что в конце 2019 года, фигурант уголовного дела пришел к своей приятельнице в частный дом, в котором она снимала комнату. Мужчина попросил у знакомой денег, но женщина отказала ему в этом. Тогда он убил ее. Подсудимый понимал, что пожилая хозяйка дома сообщит о случившемся стражам порядка и он будет изобличен в убийстве. Поэтому фигурант уголовного дела убил и пожилую женщину. А чтобы скрыть преступление, он поджег дом.

Осужденный и его защитник не согласились с приговором суда и подали апелляционные жалобы. Суд признал эти жалобы не несостоятельными.

В результате решение оставлено без изменения.

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