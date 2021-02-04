Каа-Хемский район, Тува, , 11:18 — REGNUM В Каа-Хемском районе Тувы правоохранители изъяли из незаконного оборота более 10 кг наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, два полимерных мешка и пакет, спрятанные под снегом, были найдены недалеко от чабанской стоянки в селе Как-Хаак.

Измельчённая растительная масса, которым были наполнены пакеты, издавало характерный запах дикорастущей конопли. Экспертиза установила, что вещество действительно является марихуаной массой более 10 кг.

«Доставленный в полицию 43-летний житель чабанской стоянки признался сотрудникам, что наркотическое средство изготовил для личного употребления» , — отметили в министерстве.

Возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление наркотиков в крупном размере.