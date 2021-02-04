Шуя, Ивановская область, , 11:16 — REGNUM Три школьницы, которые накануне пропали в Иваново, найдены живыми в городе Шуе Ивановской области. Об этом 4 февраля сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

«Дети найдены, все в порядке. Была получена информация о том, что они находятся в Шуе», — рассказали в пресс-службе.

Также уточняется, что потерявшиеся девочки сходили в Шуе в кинотеатр «Родина» и спустя небольшое время были найдены.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 14-летняя школьница, пропавшая накануне в Мордовии, была обнаружена на территории Пензенской области.