Тюмень, , 11:00 — REGNUM В двух районах Тюменской области объявлен карантин по бешенству. Соответствующие постановления главы региона Александра Моора опубликованы на портале официальной правовой информации.

Карантин объявлен в сёлах Большая Ченчерь и Смирное Казанского района, и в лесном массиве Тюменского района.

Как пояснил порталу 72.ru главный ветеринарный врач Тюменской области Вадим Шульц, заражённые бешенством лисы и волки выходят в поселения за едой.

«Недавно выпал снег, и лисицы, волки стали чаще выходить к людям в поисках еды. Лесные звери могут нападать на домашний скот, что может вызвать их гибель. Также поспособствовать распространению бешенства в населённом пункте могут домашние кошки. Они из любопытства бесстрашно подходят к диким животным, от которых могут заразиться», — предупредил главный тюменский ветеринар.

Чтобы избежать опасности заражения смертельным для человека вирусом бешенства, особенно важно вакцинировать домашних животных, подчеркнул Вадим Шульц.