Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM В Екатеринбурге полностью обледенел подъезд и лестничные марши в жилом доме. Об этом сообщили местные жители в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

Из-за коммунальной аварии в многоквартирном доме на Уралмаше произошло затопление. Вода вскоре замёрзла, подъезд обледенел.

Жители жалуются, что трубы в подъезде лопнули уже месяц назад. «Вода не останавливается, ходить невозможно — все обледенело!» — заявил один из жильцов в сообществе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге оштрафовали трест на 200 тыс. рублей за затопление подвала гостинцы «Эрмитаж».

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге заплатят штраф за затопленную гостиницу «Эрмитаж»