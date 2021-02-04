Екатеринбург, 4 февраля 2021, 11:04 — REGNUM В Екатеринбурге полностью обледенел подъезд и лестничные марши в жилом доме. Об этом сообщили местные жители в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Из-за коммунальной аварии в многоквартирном доме на Уралмаше произошло затопление. Вода вскоре замёрзла, подъезд обледенел.
Жители жалуются, что трубы в подъезде лопнули уже месяц назад. «Вода не останавливается, ходить невозможно — все обледенело!» — заявил один из жильцов в сообществе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге оштрафовали трест на 200 тыс. рублей за затопление подвала гостинцы «Эрмитаж».
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