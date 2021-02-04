Ростов-на-Дону, 4 февраля 2021, 10:56 — REGNUM На месте крупного пожара на проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону продолжается проливка и разборка конструкций. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 4 февраля.
«Основные силы убыли в пункт постоянной дислокации. Сейчас идёт проливка и разборка конструкций», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM сообщало, что пожар на первом этаже многоквартирного дома вспыхнул в ночь на 4 февраля. Огонь уничтожил и повредил имущество на площади 600 кв. метров. Более 200 жильцов были эвакуированы.
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