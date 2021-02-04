Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM Ростовские полицейские обеспечили охрану общественного порядка при пожаре в супермаркете «Кооператор Дона» на проспекте Ворошиловском. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 4 февраля.

«В оперативном порядке были сформированы и направлены к месту возгорания наряды. Прибывшие на место сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и оказали помощь в эвакуации жителей. Инспекторы ДПС организовывали объезд транспортного потока по смежным улицам и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтехники», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что огонь вспыхнул в ночь на 4 февраля в магазине, расположенном на первом этаже многоквартирного дома. Площадь возгорания составила 600 кв. метров. Более 200 человек были эвакуированы. Пострадавших нет.

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