Хабаровск, , 10:50 — REGNUM Аэробус А-319, авиакомпании Аэрофлот, следовавший рейсом SU5626 из Хабаровска в Южно-Сахалинск, совершил вынужденную посадку. Через 20 минут после вылета в кабине пилотов появился дым. Командир передал сигнал тревоги диспетчеру аэропорта, спасательные службы подняли по тревоге.

Борт произвел посадку штатно, пилоты смогли ликвидировать задымление самостоятельно, никто не пострадал. Однако после посадки пассажиры жаловались в социальных сетях на боли в груди после дыма.

Telegram @aviaincident специально для ИА REGNUM