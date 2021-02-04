Ульяновск, , 10:46 — REGNUM В Ульяновской области подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию удалось определить по оставленной в помещении медицинской маске. Улика была использована для проведения ДК-экспертизы, в совершении преступления подозревают жителя Пермского края, сообщает УМВД по Ульяновской области.

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Нападение было совершено на офис микрофинансовой организации в Ульяновске. По данным полиции, перед закрытием в помещение зашёл неизвестный в маске и, угрожая ножом, стал требовать денег. Сотрудница организации выдала оставшиеся в кассе 5,9 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что оставленная преступником медицинская маска была использована для проведения ДНК-экспертизы, благодаря чему удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 44-летний безработный из Пермского края, который был задержан при попытке уехать из Ульяновской области на поезде.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 («Разбой»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске полицейские раскрыли ограбление одного из офисов, где из сейфа пропали несколько тысяч рублей. В совершении преступления подозревают руководителя организации, который, по мнению полиции, решил таким образом решил скрыть недостачу.

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