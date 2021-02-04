Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Доступ к несекретным данным был целью масштабной кибератаки на американские правительственные ведомства в конце 2020 года. Об этом исполняющий обязанности главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре министерства внутренней безопасности США Брендон Уэль заявил 3 февраля, сообщает агентство Bloomberg.

Хакеров, по словам Уэля, интересовано получение «значимых, но не секретных» с точки зрения безопасности данных, хранившихся на различных платформах компании Microsoft. Он предположил, что атака могла быть долгосрочной операцией по сбору разведывательной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года хакеры взломали программное обеспечение Orion компании SolarWinds. Они внедрили в Orion вирус, попавший к тысячам клиентов SolarWinds. В их числе были ведущие правительственные учреждения и более 400 крупнейших компаний.

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