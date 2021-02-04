Уфа, , 10:40 — REGNUM Автомобиль насмерть сбил пешехода на автотрассе в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло вечером 3 февраля в Кармаскалинском районе. Автомобиль «Ford Fusion», за рулем которого находилась 40-летняя жительница Уфы, двигался по автотрассе Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма.

На 10 км этой автотрассы автомобиль наехал на 26-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Отмечается, что мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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