Салехард, , 10:34 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе скончался первооткрыватель ряда месторождений Иван Гиря. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Почётный геолог скончался в возрасте 87 лет. Причина его смерти не названа.

Иван Гиря является первооткрывателем Бованенковского, Медвежьего, Ямбургского, Заполярного, Уренгойского, Пунгинского и других газовых месторождений. Он более 13 лет проработал на разных должностях в нефтеразведочных экспедициях по Западной Сибири.