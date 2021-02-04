Москва, , 10:32 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля Росгвардии во время незаконной акции 31 января в центре столицы России. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 26-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что задержанный подозревается в том, что во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части Москвы поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии, а затем пожар был локализован и никто при этом не пострадал.

Кроме того, указывается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что в Петербурге по решению суда был водворён под стражу в СИЗО второй участник нападения на полицейских 31 января на Сенной площади Петербурга, в результате чего один из правоохранителей был вынужден достать из кобуры табельный пистолет.