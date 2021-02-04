Красноярск, , 10:23 — REGNUM Представители центрального аппарата МЧС России приступили к изучению обстоятельств пожара на складе запчастей в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в пресс-службе краевого главка МЧС.

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Представители центрального аппарата МЧС России под руководством замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ильи Денисова прибыли в Красноярск. Рабочая группа изучит причины и обстоятельства пожара.

Денисов провёл совещание в Главном управлении, а затем выехал на место пожара. Как уточнили в ведомстве, открытое горение ликвидировано, пожарные проливают конструкции сгоревшего склада.

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Как сообщало иа, пожар на складе автозапчастей в Красноярске произошёл 3 февраля. Погибли четыре человека — работник склада и трое пожарных, пытавшихся его спасти.

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