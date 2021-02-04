Ростов-на-Дону, , 10:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении экс-главы муниципального учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в период с 2015 года по 2018 год директор управления благоустройства администрации Пролетарского района фиктивно трудоустроил пять человек. Зарплату, полагаемую работникам, подозреваемый присваивал. Сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.