Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:14 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области несколько подростков избили несовершеннолетнюю девушку. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, инцидент произошёл на Ленинградском проспекте возле одного из домов. Судя по размещённым в пабликах видеозаписям, на улице ещё было светло. Несколько юношей нанесли девушке удары и она упала.

Обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет. Как сообщает пресс-служба свердловского управления СКР, идёт доследственная проверка.