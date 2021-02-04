Соледар, ДНР, 4 февраля 2021, 10:12 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы три обстрела территории ДНР боевиками ВСУ. Об этом сообщили 4 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности семь единиц боеприпасов. Применялись гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также вооружение БТР.
Данные о жертвах и разрушениях не поступали.
Напомним, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения украинскими силовиками мирного жителя посёлка шахты 6/7, что на окраине Горловки.
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