Соледар, ДНР, , 10:12 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы три обстрела территории ДНР боевиками ВСУ. Об этом сообщили 4 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности семь единиц боеприпасов. Применялись гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также вооружение БТР.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Луганское, Саханка, Новая Таврия», — сказано в сообщении.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

Напомним, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения украинскими силовиками мирного жителя посёлка шахты 6/7, что на окраине Горловки.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР возбудил новое дело о ранении мирного жителя ДНР