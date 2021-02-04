Варшава, , 10:03 — REGNUM Вечером, 3 февраля, в многоквартирном доме в польском городе Вроцлав произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. В настоящее время полиция и прокуратура выясняют обстоятельства трагедии. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Пожарные получили информацию о пожаре после 19:00 часов. Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по ул. Нововейской.

«На место происшествия выехал отряд спасателей. После тушения пожара в сгоревшей квартире были обнаружены тела четырех мужчин. Их госпитализировали, однако вскоре после этого все они скончались», — сообщил Аркадиуш Цитава, заместитель начальника городской пожарной службы Вроцлава.

Цитава также добавил, что в квартире было очень задымлено, но большого пожара там не было.

«Некоторое оборудование и мебель не сгорели. Огонь не распространился и за пределы квартиры. Однако это, к сожалению, не исключило трагического конца», — пояснил он.

Спасатель также подчеркнул, что детали трагедии еще не определены. «Это старый многоквартирный дом. На данный момент неизвестно, как отапливалась квартира. Возможно, это связано с отоплением», — пояснил он.

В настоящее время на месте работают представители судебно-медицинской экспертизы со следственной группой под надзором прокурора.