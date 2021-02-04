Батайск, Ростовская область, , 09:58 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет бывший гендиректор батайского комбината благоустройства. Вместе с ним в мошенничестве обвиняется заместитель директора компании «ОВС-Строй», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, бывший руководитель муниципального предприятия вместе с заместителем директора фирмы решили присвоить средства, выделенные на зимнее содержание транспортных артерий города. Для этого они предоставили в управление ЖКХ Батайска фиктивные данные о покупке песка и техсоли. Сумма хищений превысила 3 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.