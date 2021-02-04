Когалым, Югра, , 09:57 — REGNUM В Югре чиновница злоупотребила должностными полномочиями, устроив знакомую в народную дружину. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

Прокурорская проверка установила, что начальница одного из отделов администрации Когалыма набирала дружинников и определяла размер их материального стимулирования из бюджета города. Она предложила знакомой устройство в народную дружину. Та принесла документы для оформления начальнице, однако обязанности дружинницы не исполняла, а полученные денежные средства перечисляла на счёт чиновницы. В итоге махинации бюджету города причинён ущерб в размере около 90 тыс рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).