Хабаровск, , 10:03 — REGNUM Хабаровский краевой суда вынес приговор 36-летний жителю Комсомольска-на-Амуре за убийство двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Убийство произошло в ходе застолья в квартире одного из потерпевших. В ходе ссоры обвиняемый стал наносить удары двум братьям руками и ногами, в том числе по головам.

Эксперты насчитали на телах братьев не менее 67 ударов, от которых они скончались.

Обвиняемый с места преступления скрылся, но был задержан полицией.

В суде подсудимый вину в умышленном убийстве потерпевших не признал, ссылаясь на причинение телесных повреждений в состоянии необходимой обороны.

Обвиняемого признали виновным и назначили 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года. Также с осужденного в счет возмещения причинённого вреда взыскан один млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нерюнгри Якутии возбуждено уголовное дело по факту смерти 34-летней женщины.