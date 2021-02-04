Барнаул, , 09:47 — REGNUM В Барнауле задержали Сергея Овсянникова, который ранее спешно уволился, проработав всего три месяца главой Октябрьского района Барнаула. Об этом со ссылкой на информацию УФСБ РФ по Алтайскому краю сообщает ИА «Банкфакс».

Арест George Hodan

Не исключено, что причиной задержания могли стать некие обстоятельства, произошедшие перед тем, как Овсянников стал городским чиновником.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на место главы администрации Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников был назначен в ноябре 2020 без согласования с депутатами городской думы. Это произошло после добровольной отставки Вячеслава Новикова — ещё одного оскандалившегося чиновника.

Читайте также: Команда мэрии Барнаула пополнилась новым оскандалившимся чиновником

До прихода на работу в мэрию Барнаула Овсянников работал главой Троицкого района. Там он «прославился» тем, что использовал служебный автомобиль для личных поездок из райцентра в Барнаул. Факт необоснованного расходования бюджетных средств на поездки на служебном автомобиле установила районная прокуратура. О его увольнении по собственному желанию мэрия известила 22 января 2021 года.

Читайте также: Из мэрии Барнаула уволился ещё один оскандалившийся чиновник