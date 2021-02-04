Ростов-на-Дону, , 09:47 — REGNUM Жители девятиэтажного дома на проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону возвращаются в свои квартиры. Пожар, вспыхнувший в магазине «Кооператор Дона», не затронул жилые помещения. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 4 февраля.

«Из здания было эвакуировано около 80 человек. Некоторые жильцы надышались дымом. Им была оказана первая медицинская помощь. Департаментом транспорта города к месту происшествия были направлены два пассажирских автобуса, в которых временно разместили эвакуированных граждан. Их жильё не пострадало от огня. В доме восстановлена подача электроэнергии. Общественный транспорт работает в штатном режиме», — уточнили в мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным руководителя тушения пожара, во время пожара в «Кооператоре Дона» было эвакуировано 123 человека, ещё 96 жильцов спасены. Огонь вспыхнул в ночь на 4 февраля в магазине, расположенном на первом этаже многоквартирного дома на проспекте Ворошиловском. Площадь возгорания составила 600 кв. метров. В настоящее время ликвидировано открытое горение. О полной ликвидации пожара пока не сообщалось.

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