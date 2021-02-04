Саратов, , 09:51 — REGNUM В службу скорой помощи в Саратове с полудня 3 февраля до 9:00 (местное время) 4 февраля обратились еще 10 человек, пострадавшие от падения на льду и сорвавшихся с крыш сосулек. Об этом сообщает облминздрав.

Среди травмированных есть 5-летний ребенок, которого госпитализировали от остановки на улице Брянской. Также пострадала 77-летняя женщина. Все пациенты в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Ранее за медицинской помощью обратились 18 пострадавших.

ИА REGNUM сообщало, в Саратове только с начала текущей недели вырос на 15% травматизм среди населения. Однако ожидается еще больший рост, количество обращений жителей за первичной помощью увеличивается. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев.

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