Ростов-на-Дону, , 09:36 — REGNUM Очевидцы, оказавшиеся на месте крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, сообщили подробности произошедшего. В социальных сетях появилась информация о том, что одна из возможных причин возникновения огня в магазине «Кооператор Дона» — короткое замыкание электропроводки.

«Со слов работников магазина «Кооператор Дона», возгорание началось на потолке торгового помещения. Возможно, это было короткое замыкание электропроводки», — пишет паблик «Ростов главный».

Очевидцы сообщили о трудностях, с которыми столкнулись спасатели. Так, подъезду спецтехники мешал металлический забор, установленный внутри двора. Его пришлось срезать, на что ушло время. Кроме того, движение автотранспорта на проспекте Ворошиловском пришлось временно ограничить.

Также во время пожара была спасена работница соседнего кафе.

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