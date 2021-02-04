Сургут, Югра, , 09:35 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) за сутки было совершено два наезда на школьниц, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Югре.

Оба наезда были совершены днём, по полудню. Первый произошёл на улице 30 лет Победы. «Лексус» под управлением 35-летнго водителя совершил наезд на переходе на 13-летнюю девочку. Ребёнок получил травмы. Второй наезд зафиксирован на улице Семена Билецкого, пострадала 9-летняя школьница.

Всего за 3 февраля в Югре зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы.