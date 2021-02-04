Бузулукский район, Оренбургская область, , 09:33 — REGNUM В Бузулуком районе Оренбургской области произошло смертельное ДТП с участием трактора и автомобиля ВАЗ, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Смертельная авария в Бузулукском районе Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

В ночь на 4 февраля на трассе Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск (1,5 км до поворота на село Твердилово Бузулукского района) 69-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине по ходу движения трактор колесный «К-701». Водитель и пассажир машины погибли на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.