Кызыл, 4 февраля 2021, 09:04 — REGNUM Министерство здравоохранения Тувы начало проверку появившейся в соцсетях информации о гибели медсестры из республики в Санкт-Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
«Минздрав республики связывается с Департаментом здравоохранения Санкт-Петербурга, выясняет достоверность информации о влиянии вакцинации на состояние здоровья медработника», — отметили в министерстве.
Сотрудникам удалось предварительно выяснить, что медработница переболела COVID-19 летом 2020 года.