Благовещенск, , 09:02 — REGNUM В Приамурье в Воскресеновском заказнике от холода умерла самка фазана, об этом на своей странице в Instagram сообщило управление по охране животного мира области.

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Птица не выдержала мороза. Отмечается, что всю неделю в северных и центральных районах Приамурья держатся сильные морозы — ниже — 50 градусов.

«Ситуацию, когда птицы замерзают на лету, госинспекторы охотуправления Амурской области давно не припомнят», — отметили в управлении.

Для того, чтобы птицы легче переносили сильные морозы их подкармливают зерноотходами, пшеницей, кукурузой.

Как сообщало ИА REGNUM, в сети появилось видео, на котором видно, как водитель на автомобиле преследует в лесу семью амурских тигров. Это действие осудили в центре «Амурский тигр», назвав его опасным для жизни.