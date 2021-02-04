Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 08:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло ЧП с участием сотрудника полиции. Страж порядка избил своего коллегу — сотрудника ГИБДД. Как сообщили в МВД по региону, дебошир не хотел проходить медицинское освидетельствование на алкоголь.

Инцидент произошел в ночь на 30 января. Около 02:25 машину «Лада» остановили на посту в станице Зеленчукская сотрудники ГИБДД. Инспекторы ДПС заподозрили, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. У него наблюдались внешние признаки состояния алкогольного опьянения. Однако водитель, оказавшийся полицейским отдела МВД России «Карачаевский», устроил драку.

Его задержали, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». По данному факту также назначена служебная проверка, по результатам которой нерадивого полицейского могут уволить из полиции. Достанется также и его непосредственным руководителям.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии за ДТП могут уволить полицейского